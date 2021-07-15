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Через пандемію коронавірусу у світі недоїдають понад 800 мільйонів людей – ООН

Протягом минулого року голод у світі посилився, випереджаючи приріст населення
Упродовж 2020 року ситуація з голодом та браком харчів у світі різко погіршилася, що, ймовірно, значною мірою пов'язане з наслідками пандемії COVID-19.
Через пандемію коронавірусу у світі недоїдають понад 800 мільйонів людей – ООН Фото: fao.org
Про це йдеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), опублікованому сьогодні.
 
Наразі приблизно десята частина світового населення (до 811 мільйонів людей) відчувають брак продуктів харчування та недоїдання. Ці цифри свідчать про необхідність застосування колосальних зусиль для того, щоб світ виконав свою обіцянку покінчити з явищем голоду до 2030 року.
 
Як зазначається у звіті, протягом минулого року голод у світі посилився, випереджаючи приріст населення. Зокрема, приблизно 9,9 відсотка усіх людей недоїдали минулого року на відміну від 8,4 відсотка упродовж 2019 року.
 
Понад половина усіх людей, які потерпають від недоїдання (418 мільйонів), мешкають в Азії, більше третини (282 мільйони) – в Африці, менша частка (60 мільйонів) – у Латинській Америці та країнах Карибського басейну.
 
Однак найбільше проблеми недоїдання зазнають мешканці Африканського континенту, там недоїдає 21 відсоток населення, що більш ніж удвічі перевищує показники будь-якого іншого регіону у світі.
 
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15 07 2021 13:53
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