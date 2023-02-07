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Світові ціни на нафту зростають через закриття терміналу в Туреччині

07 лютого 2023, 09:11
Світові ціни на нафту зростають через закриття терміналу в Туреччині
Ціни на нафту у вівторок, 7 лютого, зростають другу сесію поспіль на тлі побоювань щодо браку пропозиції після закриття великого експортного терміналу після землетрусу в Туреччині.

Про це повідомляє  Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,01% до 81,81 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1,11% до 74,93 долара за барель.

"Ціни на сиру нафту зростають у зв'язку з очікуваннями, що відновлення Китаю продовжиться, а також через перебої з поставками через руйнівний землетрус у Туреччині", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що половина зростання світового попиту на нафту цього року припадатиме на Китай, заявив глава агентства в неділю, додавши, що попит на авіагас зростає.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, вперше за шість місяців підвищила ціни на свою флагманську нафту для азіатських покупців на фоні очікувань на відновлення попиту на нафту, особливо з боку Китаю.

Операції на турецькому експортному терміналі нафти потужністю 1 млн. барелів на добу в Джейхані було зупинено після сильного землетрусу в регіоні. Термінал, через який азербайджанська нафта експортується на міжнародні ринки, буде закрито 6-8 лютого.

Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів у банку ANZ у Сіднеї, також вказав на закриття 535 тисяч барелів у нафтовому родовищі Йохан Свердруп у норвезькому районі Північного моря як на основний фактор зростання цін.

За словами аналітиків, ринки нафти уважно стежитимуть за виступом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла у середу. Підвищення процентних ставок зазвичай зміцнює долар, що може зробити нафту дорожчою для неамериканських покупців.

"Відновлення цін на нафту більше схоже на обережний рух перед завтрашнім виступом ФРС Пауелла, коли голова ФРС може дати більше підказок про майбутній шлях підвищення ставки", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Раніше повідомлялось, що у росії нафтогазові доходи впали на 46%.

Туреччиназемлетрусціни нафта

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