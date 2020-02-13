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Світовий банк допоможе уряду оцінити вплив змін клімату на Україну

У роботі зі створення моделей впливу глобального потепління на українську економіку братимуть участь провідні європейські інститути
Міністерство енергетики та захисту довкілля під егідою Світового банку проведе дослідження впливу змін клімату на економіку України до 2030, 2050 та 2100 років.
Світовий банк допоможе уряду оцінити вплив змін клімату на Україну Фото: menr.gov.ua

Про це повідомляють у прес-службі відомства, повідомляє "Громадське".

Там зазначають, що використовуватимуть сучасні прогностичні моделі для того, аби розрахувати як саме глобальне потепління вплине на українську економіку. За підсумками дослідження планують розробити 3 сценарії розвитку ситуації зі зміною клімату, які залежатимуть від того, на скільки зростатимуть викиди парникових газів.

"Це дасть змогу попередити негативні наслідки, які можуть виникнути в майбутньому. Сценарії майбутніх змін напряму залежать від темпів скорочення людством парникових газів", - зазначила заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук.

У роботі зі створення моделей впливу глобального потепління на українську економіку братимуть участь провідні європейські інститути, зокрема Баський центр змін клімату та Metroeconomica. Вони співпрацюватимуть з Українським гідрометеорологічним інститутом, Українським науково-дослідним інститутом лісового та аграрного господарства та Інститутом громадськості імені Марзаєва.

Нагадаємо, що Microsoft вкладе $1 млрд у розвиток кліматичних інновацій.

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13 02 2020 12:20
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