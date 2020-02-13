Світовий банк допоможе уряду оцінити вплив змін клімату на Україну
Про це повідомляють у прес-службі відомства, повідомляє "Громадське".
Там зазначають, що використовуватимуть сучасні прогностичні моделі для того, аби розрахувати як саме глобальне потепління вплине на українську економіку. За підсумками дослідження планують розробити 3 сценарії розвитку ситуації зі зміною клімату, які залежатимуть від того, на скільки зростатимуть викиди парникових газів.
"Це дасть змогу попередити негативні наслідки, які можуть виникнути в майбутньому. Сценарії майбутніх змін напряму залежать від темпів скорочення людством парникових газів", - зазначила заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук.
У роботі зі створення моделей впливу глобального потепління на українську економіку братимуть участь провідні європейські інститути, зокрема Баський центр змін клімату та Metroeconomica. Вони співпрацюватимуть з Українським гідрометеорологічним інститутом, Українським науково-дослідним інститутом лісового та аграрного господарства та Інститутом громадськості імені Марзаєва.
Нагадаємо, що Microsoft вкладе $1 млрд у розвиток кліматичних інновацій.
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