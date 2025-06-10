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ПОЛІТИКА

Світовий банк: митна політика США гальмує глобальну економіку

10 червня 2025, 20:19
Світовий банк: митна політика США гальмує глобальну економіку
Фото: з відкритих джерел
Трамп порушив глобальну торгівлю серією нестабільних підвищень мит.

Світовий банк знизив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік на 0,4 відсоткових пункти до 2,3%, зазначивши, що підвищення мит і посилена невизначеність створюють "значні перешкоди" для більшості економік світу.

Про це йдеться у піврічному звіті "Глобальні економічні перспективи" від 10 червня.

У звіті банк знизив прогнози для майже 70% економік, включаючи США, Китай, Європу та шість регіонів ринків, що розвиваються, порівняно з оцінками, зробленими півроку тому, до вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Трамп порушив глобальну торгівлю серією нестабільних підвищень мит, що призвело до зростання середньої ставки мит у США з менш ніж 3% до рівня середини десятих відсотків – найвищого за майже століття, – викликавши відповідні заходи з боку Китаю та інших країн.

Світовий банк став останнім органом, який знизив прогнози зростання через непередбачувану торговельну політику Трампа, хоча американські посадовці стверджують, що негативні наслідки будуть компенсовані зростанням інвестицій та ще не затвердженими зниженнями податків.

Банк не прогнозує рецесію, але зазначив, що глобальне економічне зростання цього року буде найслабшим поза рецесією з 2008 року. До 2027 року середнє зростання світового ВВП очікується на рівні лише 2,5%, що є найповільнішим темпом за будь-яке десятиліття з 1960-х років.

Згідно зі звітом, глобальна торгівля у 2025 році зросте лише на 1,8%, порівняно з 3,4% у 2024 році та приблизно третиною від рівня 5,9% у 2000-х роках. Прогноз базується на тарифах, що діяли станом на кінець травня, включаючи 10% тариф США на імпорт з більшості країн. Він не враховує підвищення, оголошені Трампом у квітні та відкладені до 9 липня для проведення переговорів.

Світовий банк прогнозує, що глобальна інфляція у 2025 році досягне 2,9%, залишаючись вище допандемічного рівня через підвищення тарифів і напруженість на ринках праці.

«Ризики для глобальних перспектив залишаються значно зміщеними у бік зниження», – зазначає банк. Його моделі показують, що подальше підвищення середніх тарифів США на 10 відсоткових пунктів, разом із пропорційними відповідними заходами інших країн, може скоротити прогноз на 2025 рік ще на 0,5 відсоткових пункти.

Таке загострення торговельних бар’єрів може призвести до "замороження глобальної торгівлі у другій половині цього року, що супроводжуватиметься широкомасштабним падінням довіри, зростанням невизначеності та потрясіннями на фінансових ринках", – йдеться у звіті.

Проте ризик глобальної рецесії оцінюється менш ніж у 10%.

У квітні президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10%-вих мит на імпорт із більшості країн, за винятком тих, що перебувають під санкціями, зокрема росії, Північної Кореї, Куби та білорусі. Україна також потрапила під дію 10%-вих мит.

економікаСвітовий банкСШАДональд Трампмита

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