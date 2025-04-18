Світовий банк надасть Україні ще $84 млн

Кошти підуть на виплати за програмою "єВідновлення".

Уряд ухвалив рішення про залучення додаткових $84 млн від Світового банку на фінансування програми відшкодування за пошкоджене житло"єВідновлення".

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Тelegram-каналі.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дозволить Україні отримати 84 млн доларів від Світового банку в межах проєкту HOPE. За ці кошти будемо виплачувати компенсації на "єВідновлення", - йдеться в дописі.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексій Кулеба додав, залучені кошти будуть спрямовані на виплати компенсації ще для понад 24 тисяч родин.

Так, $33 млн підуть на покриття дрібних ремонтів для понад 18 тис. родин, а $49,5 млн - на покриття середніх - для більш як 6 тис. родин.

Міністр додав, що завдяки проєкту HOPE, який реалізується у партнерстві зі Світовим банком, у межах програми "єВідновлення" українці отримують компенсації за пошкоджене житло. Через цю програму вже підтримано понад 97 тис. родин, з них понад 8 тис. змогли придбати нове житло.

Загалом подано 138 тис. заяв про пошкоджене майно, понад 43 тис. - про зруйноване.

Також Україна залучає ще 350 млн євро від міжнародних партнерів на проєкти відновлення.