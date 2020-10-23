Світовий банк підвищив прогноз за цінами на нафту

Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.

У квітні поточного року СБ прогнозував середню ціну на рівні 35 і 42 доларів за барель у 2020 2021 роках відповідно, повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з прогнозами, попит на нафту буде підвищуватися повільно, оскільки проблеми охорони здоров'я, як і раніше, гальмують розвиток туризму і обмежують свободу пересування, а відновлення глобальної економічної активності до рівнів, що спостерігалися до початку пандемії, очікується лише через рік.

Очікується, що, в цілому, ціни на енергоносії, до яких також відносяться природний газ і вугілля, помітно зростуть у 2021 році після значного спаду 2020 року (це перегляд квітневого прогнозу у бік підвищення). Причинами більш низького рівня цін на енергоносії порівняно з прогнозним можуть стати друга хвиля пандемії, в результаті якої все частіше вводяться режими самоізоляції і скорочується споживання, а також затримки з розробкою і поширенням вакцини.

Згідно з прогнозом, ціни на метали трохи зростуть у 2021 році після падіння 2020 року, чому будуть сприяти триваюче відновлення світової економіки і подальший стимулюючий вплив з боку Китаю. Якщо період повільного зростання світової економіки затягнеться, рівень цін буде нижче прогнозного.

У 2021 році очікується помірне зростання цін на сільськогосподарські товари, які в 2020 році виросли, згідно з оцінками, на 3% в результаті деякого скорочення виробництва харчових масел. У ряді країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, зберігаються побоювання з приводу продовольчої безпеки. Ці побоювання обумовлені ударом по доходах населення, який завдала глобальна рецесія, проблемами з наявністю продовольства на місцевому рівні і введенням обмежень на пересування людей між країнами, що призвело до обмеження пропозиції робочої сили. У деяких країнах відбулося різке прискорення продовольчої інфляції.

Фото: РБК-Україна

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