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Світовий банк покращив прогноз для України

Світовий банк (СБ) покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 2,1% до 3,3%, повідомляється в оновленому звіті СБ у вівторок, 4 жовтня.
Світовий банк покращив прогноз для України Фото: zn.ua

Про це йдеться у оновленому звіті Economic Outlook.

Також покращено оцінку економіки у 2022 році - у червні СБ очікував падіння на 45,1%, а тепер - на 35%.

У 2024 році зростання ВВП України очікується на рівні 4,1%.

"Очікується, що зростання відновиться у 2023 році, але залишиться слабким, а зусилля з відновлення наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду", - йдеться у звіті.

Згідно з прогнозом аналітиків банку, наслідки війни відбиватимуться за межами короткострокової перспективи, оскільки економічна діяльність буде підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для орних земель та скороченням пропозиції робочої сили, особливо якщо біженці не повернуться.

Виходячи з глобальної межі бідності у розмірі $ 6,85 на особу на день, прогнозується, що бідність в Україні зросте з 5,5% у 2021 році до 25% у 2022 році з високими ризиками погіршення, якщо ситуація з війною та енергетичною безпекою погіршиться. Крім того, очікується, що втрати в навчанні, спричинені пандемією, будуть посилені війною з огляду на руйнування шкіл та зрив шкільного навчання.

Також Світовий банк змінив прогноз щодо Росії, покращивши оцінку спаду цього року з 8,9% до 4,5%, але погіршив на наступний рік з 2% до 3,6%, у 2024 році очікується зростання на 1,6%.

Раніше повідомлялось, що Світовий Банк і Україна підписали угоду про позику на $530 мільйонів.

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04 10 2022 21:10
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