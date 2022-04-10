Світовий Банк і Україна підписали угоду про позику на $530 мільйонів

Україна отримає від Світового банку 529,9 млн доларів США додаткового фінансування для нагальних потреб.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

4 жовтня відповідну угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі.

"Сума позики - 529,9 млн дол США. Дані кредитні кошти буде надано на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії: термін погашення кредиту - 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка - 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики)", - пояснили в Мінфіні.

"Ми вдячні урядам Великої Британії та Данії, а також команді Світового банку потужну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну... Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти позики спрямують до загального фонду держбюджету України на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Раніше повідомлялось, що Україна і ЄС підписали меморандум про надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги.