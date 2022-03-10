Україна і ЄС підписали меморандум про надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Сума надійде в середині жовтня, а до кінця року Брюссель має виділити ще 3 млрд євро

Євросоюз та Україна підписали меморандум про надання мікрофінансової допомоги на 5 млрд євро.

Про це повідомив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною, відколи росія розпочала свою жорстоку війну. Цього разу: ЄС надасть 5 млрд євро для невідкладних потреб у ліквідності, виплати зарплат і пенсій в Україні. Ми надамо першу частину в середині жовтня, наступні дві частини підуть пізніше цього року", - заявив він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за угоду.

"ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння про надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Вдячний президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому заступнику голови Європейської комісії Валдісу Домбровскісу за це рішення. Черговий жест ЄС, який має намір підтримати Україну в перемозі у цій війні, відновленні та прагнення до європейського майбутнього", - написав Шмигаль у Twitter

Очікується, що Україна отримає 5 млрд євро від Євросоюзу в середині жовтня, а до кінця року Брюссель має виділити ще 3 млрд.