БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСума надійде в середині жовтня, а до кінця року Брюссель має виділити ще 3 млрд євроПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна і ЄС підписали меморандум про надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги
Фото: з вільного доступу
Євросоюз та Україна підписали меморандум про надання мікрофінансової допомоги на 5 млрд євро.
Про це повідомив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною, відколи росія розпочала свою жорстоку війну. Цього разу: ЄС надасть 5 млрд євро для невідкладних потреб у ліквідності, виплати зарплат і пенсій в Україні. Ми надамо першу частину в середині жовтня, наступні дві частини підуть пізніше цього року", - заявив він.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за угоду.
"ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння про надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Вдячний президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому заступнику голови Європейської комісії Валдісу Домбровскісу за це рішення. Черговий жест ЄС, який має намір підтримати Україну в перемозі у цій війні, відновленні та прагнення до європейського майбутнього", - написав Шмигаль у Twitter.
Очікується, що Україна отримає 5 млрд євро від Євросоюзу в середині жовтня, а до кінця року Брюссель має виділити ще 3 млрд.
Раніше iPress повідомляв, що Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги.
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03 10 2022 18:26 МЕДІА
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