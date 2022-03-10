RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна і ЄС підписали меморандум про надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Сума надійде в середині жовтня, а до кінця року Брюссель має виділити ще 3 млрд євро
Україна і ЄС підписали меморандум про надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги Фото: з вільного доступу
Євросоюз та Україна підписали меморандум про надання мікрофінансової допомоги на 5 млрд євро.
 
Про це повідомив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
 
"Радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною, відколи росія розпочала свою жорстоку війну. Цього разу: ЄС надасть 5 млрд євро для невідкладних потреб у ліквідності, виплати зарплат і пенсій в Україні. Ми надамо першу частину в середині жовтня, наступні дві частини підуть пізніше цього року", - заявив він.
 
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за угоду.
 
"ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння про надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Вдячний президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому заступнику голови Європейської комісії Валдісу Домбровскісу за це рішення. Черговий жест ЄС, який має намір підтримати Україну в перемозі у цій війні, відновленні та прагнення до європейського майбутнього", - написав Шмигаль у Twitter.
 
Очікується, що Україна отримає 5 млрд євро від Євросоюзу в середині жовтня, а до кінця року Брюссель має виділити ще 3 млрд.
 
Раніше iPress повідомляв, що Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2022 18:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Батьківщина Guinness

Батьківщина Guinness'а питиме "Оболонь". Це допоможе виробити більше питної води для фронту

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Урядовці запевняють, що взимку буде тепло і світло. Але мери міст готуються до найгіршого

Урядовці запевняють, що взимку буде тепло і світло. Але мери міст готуються до найгіршого

Обережніше з грошима - продірявлені банкноти вилучатимуться без компенсації. Врятує безготівковий розрахунок та пильність

Обережніше з грошима - продірявлені банкноти вилучатимуться без компенсації. Врятує безготівковий розрахунок та пильність

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Колись британці отримали український цукор завдяки Наполеону. Через путіна вони отримають його менше

Колись британці отримали український цукор завдяки Наполеону. Через путіна вони отримають його менше

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

ExxonMobil вперше йде в український імпорт

ExxonMobil вперше йде в український імпорт

NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа

NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа

Долар відкусив чверть гривні. Що далі

Долар відкусив чверть гривні. Що далі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.