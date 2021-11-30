Світовий банк розпочав місію в Україні з відновлення східних маршрутів

Зазначається, що проєкт створено для поліпшення транспортного сполучення та підтримки відновлення і модернізації сільськогосподарського сектору на територіях його впровадження в підконтрольних урядові районах на сході України в межах Луганської області

Світовий банк з 29 листопада по 8 грудня цього року проведе місію з підтримки впровадження проєкту "Східна Україна: Возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)", мета якого оновлення 183 км доріг Луганщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що проєкт створено для поліпшення транспортного сполучення та підтримки відновлення і модернізації сільськогосподарського сектору на територіях його впровадження в підконтрольних урядові районах на сході України в межах Луганської області шляхом інвестування в місцеву інфраструктуру та економіку. Проєкт передбачає оновлення 183 км шляхів державного значення Луганщини.

"Доступність східних маршрутів - національний пріоритет. Бойові дії та гуманітарні виклики Луганщини і Донеччини висувають на перший план необхідність якісної інфраструктури у цих областях Нещодавно Укравтодор розкрив тендерні пропозиції на ремонт перших двох об'єктів, що реалізовуватиметься за підтримки Світового банку. Це ділянки траси Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут та Н-26 Чугуїв - Мілове", - розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

За його словами, агентство планує для реалізації проєкту залучити додаткове фінансування від Європейського інвестиційного банку.

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