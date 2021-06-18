НОВИНИ"Укравтодор" випустив євробонди на 700 мільйонів доларів під 6,25% річних на строк 7 років під державні гарантії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укравтодор" позичив 700 мільйонів доларів на міжнародних ринках
Кошти використають для оновлення дорожньої інфраструктури
Фото: ukrafoto.com
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє "Економічна правда".
Кошти використають для оновлення дорожньої інфраструктури.
Повідомляється, що в ході розміщення Укравтодор отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів, що більше ніж втричі перевищило запланований обсяг випуску.
Організаторами випуску єврооблігацій стали J.P. Morgan, Dragon Capital та "Укрексімбанк".
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18 06 2021 10:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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