"Укравтодор" позичив 700 мільйонів доларів на міжнародних ринках Кошти використають для оновлення дорожньої інфраструктури

"Укравтодор" випустив євробонди на 700 мільйонів доларів під 6,25% річних на строк 7 років під державні гарантії.

Фото: ukrafoto.com

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