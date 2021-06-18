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"Укравтодор" позичив 700 мільйонів доларів на міжнародних ринках

Кошти використають для оновлення дорожньої інфраструктури
"Укравтодор" випустив євробонди на 700 мільйонів доларів під 6,25% річних на строк 7 років під державні гарантії.
"Укравтодор" позичив 700 мільйонів доларів на міжнародних ринках Фото: ukrafoto.com
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє "Економічна правда".
 
Кошти використають для оновлення дорожньої інфраструктури.
 
Повідомляється, що в ході розміщення Укравтодор отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів, що більше ніж втричі перевищило запланований обсяг випуску.
 
Організаторами випуску єврооблігацій стали J.P. Morgan, Dragon Capital та "Укрексімбанк". 
 
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18 06 2021 10:51
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