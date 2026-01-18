Ремонт біля ЗАЕС стартував у межах режиму тиші

Роботи проводять українські спеціалісти.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про початок ремонтних робіт на резервній лінії електропередач, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з українською енергосистемою.

Про це інформує МАГАТЕ.

За словами Гроссі, роботи стартували в межах чергового режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва агентства.

Ремонт здійснює українська команда фахівців. Представники МАГАТЕ перебувають безпосередньо на місці та здійснюють моніторинг перебігу робіт.

Йдеться про лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", яка є резервною, але відіграє ключову роль у забезпеченні стабільного зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС - одного з критично важливих факторів ядерної безпеки.

Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

Відтоді москва неодноразово намагалася легітимізувати контроль над об’єктом, порушуючи норми міжнародного права.

Експерти наголошують, що дії російської сторони, зокрема кроки "Ростехнадзору", розцінюються як елементи ядерного шантажу, які створюють серйозні ризики не лише для України, а й для глобальної безпеки.