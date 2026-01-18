Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ремонт біля ЗАЕС стартував у межах режиму тиші

18 січня 2026, 17:16
Ремонт біля ЗАЕС стартував у межах режиму тиші
Фото: УНН
Роботи проводять українські спеціалісти.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про початок ремонтних робіт на резервній лінії електропередач, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з українською енергосистемою.

Про це інформує МАГАТЕ.

За словами Гроссі, роботи стартували в межах чергового режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва агентства.

Ремонт здійснює українська команда фахівців. Представники МАГАТЕ перебувають безпосередньо на місці та здійснюють моніторинг перебігу робіт.

Йдеться про лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", яка є резервною, але відіграє ключову роль у забезпеченні стабільного зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС - одного з критично важливих факторів ядерної безпеки.

Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. 

Відтоді москва неодноразово намагалася легітимізувати контроль над об’єктом, порушуючи норми міжнародного права.

Експерти наголошують, що дії російської сторони, зокрема кроки "Ростехнадзору", розцінюються як елементи ядерного шантажу, які створюють серйозні ризики не лише для України, а й для глобальної безпеки.

 

ремонтМАГАТЕЗАЕС

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється