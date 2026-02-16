Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міністр закордонних справ Ірану зустрінеться з керівником МАГАТЕ перед ядерними переговорами

16 лютого 2026, 13:13
Міністр закордонних справ Ірану зустрінеться з керівником МАГАТЕ перед ядерними переговорами
Фото: dpa
На зустрічі будуть присутні ядерні експерти.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що у понеділок зустрінеться з очільником наглядової ради ООН з ядерної безпеки напередодні переговорів між США та Іраном щодо врегулювання суперечки навколо ядерної програми Тегерана і запобігання конфлікту на тлі розгортання американських військових кораблів на Близькому Сході.
 
Про це пише Reuters.
 
Аракчі повідомив, що на зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі його супроводжуватимуть ядерні експерти для "глибоких технічних обговорень".
 
МАГАТЕ вже кілька місяців вимагає від Ірану пояснити, що сталося із запасом у 440 кг високозбагаченого урану після ізраїльсько-американських ударів і дозволити повністю відновити інспекції, зокрема на трьох ключових об'єктах – у Натанзі, Фордо та Ісфагані, які були атаковані торік у червні.
 
Поки Вашингтон прагне розширити тематику переговорів на неядерні питання, зокрема ракетний арсенал Ірану, Тегеран заявляє, що готовий обговорювати лише обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій і не погодиться на повну відмову від збагачення урану. Заступник міністра закордонних справ Маджид Тахт-Раванчи дав зрозуміти, що Іран готовий до компромісу щодо ядерної програми в обмін на послаблення санкцій, заявивши BBC, що "м'яч на боці США – вони мають довести, що хочуть укласти угоду". 
 
У понеділок іранська Організація цивільної оборони провела навчання з хімічного захисту в спеціальній енергетичній економічній зоні Парс, щоб підвищити готовність до можливих хімічних інцидентів.
 
До того як США разом з Ізраїлем завдали ударів по іранських ядерних об'єктах у червні, переговори зайшли в глухий кут через вимогу Вашингтона повністю відмовитися від збагачення урану на іранській території, що Сполучені Штати вважають шляхом до створення ядерної зброї.
 
Іран наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер і готовий розвіяти занепокоєння щодо створення ядерної зброї. 
 
