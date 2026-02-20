Запорізька АЕС працює від єдиної лінії електропередачі, що залишилася – МАГАТЕ

Найбільша в Європі станція тепер працює тільки від зовнішньої лінії електропередачі.

Запорізька атомна електростанція ( ЗАЕС), окупована росіянами, працює від єдиної зовнішньої лінії електропередачі, що залишилася після того, як понад тиждень тому вийшла з ладу резервна лінія.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого "імовірно в результаті військових дій". За його словами, найбільша в Європі станція тепер працює тільки від зовнішньої лінії електропередачі "Дніпровська".