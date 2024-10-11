Світовий банк створює фонд на підтримку України

Він допоможе виконати обіцянку лідерів G7 про надання Україні кредиту на $50 мільярдів, який гаситимуть доходами заморожених російських активів.

Виконавча рада Світового банку в четвер, 10 жовтня, створила фонд фінансового посередництва (FIF) для підтримки України. Попередньо, перші внески до фонду надійдуть від Сполучених Штатів, Канади та Японії.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Фондом керуватиме Світовий банк. Він допоможе виконати обіцянку лідерів G7 про надання Україні кредиту на $50 мільярдів, який гаситимуть доходами заморожених російських активів.

Старший директор Геоекономічного центру Атлантичної ради Джош Ліпскі сказав, що ці два рішення дозволять країнам G7 значно збільшити фінансування України та виконати обіцянки про продовження підтримки України, які лідери G7 дали на саміті в червні.

За його словами, у 2023 році витрати України на війну становили приблизно $80—90 мільярдів.

"Ще однією вкрай важливою новиною цього тижня стало те, що Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України", - сказав Шмигаль.

За його словами, розмір цього фонду становитиме щонайменше 10 млрд доларів.

"Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори", - додав прем'єр.

Він зазначив, що кошти фонду насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету України - заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

Нагадаємо, попри те, що Євросоюз не зміг надати США гарантії щодо продовження періоду заморозки російських активів, Сполучені Штати все ще мають намір приєднатися до надання Україні погодженої лідерами G7 у червні позики в розмірі $50 мільярдів.