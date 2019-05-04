Світовий банк: Україні потрібна буде нова програма МВФ у 2020 році
В найближчі три роки Україні потрібні величезні кошти для збереження макрофінансової стабільності. У зв'язку з цим вона повинна залучати великі міжнародні позики і зберігати дефіцит в 2,5% ВВП.
"Україні потрібно близько $11 млрд на рік (8% від ВВП) на погашення державного боргу та фінансування бюджетного дефіциту в 2019, 2020 і 2021 року. Щоб залучити необхідне фінансування, вкрай важливо підтримувати темпи реформ і дотримуватися графіка перегляду МВФ. Україна по- як і раніше потрібна буде програма МВФ після завершення нинішнього SBA в березні 2020 року", - деться в квітневому звіті про економіку регіону Європи та Центральної Азії.
В Світовому банку зазначають, що Україна залишається надзвичайно чутливою до зовнішніх потрясінь і цінами на сировину через незавершену структурного перетворення економіки.
Нагадаємо, що оцінювальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) для перегляду програми stand-by очікується в травні-червні.
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