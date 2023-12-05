Світовий банк виділяє $1,2 млрд на соцвиплати українцям

Світовий банк впроваджує новий проєкт INSPIRE, в якому буде виділено фінансування на 29 видів соціальних виплат в Україні.

Про це пише Міністерство соціальної політики України.

"4 грудня міністр соціальної політики Оксана Жолнович та Аруп Банерджі, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України, підписали угоду щодо започаткування нового проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)", - йдеться в повідомленні.

Метою проєкту є фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України і підтримка реформ в сфері соціального захисту в Україні.

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку в розмірі $1,2 млрд США з Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні, яка підтримується урядом Японії.

Кошти спрямують до загального фонду держбюджету і забезпечать фінансування 29 соціальних виплат, які вже передбачено в державному бюджеті на цей та наступний рік.

Ми також писали, що Світовий банк виділить Україні $700 млн на сільське господарство.