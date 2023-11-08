Світовий банк виділить Україні $700 млн на сільське господарство

Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку підписали грантову та кредитну угоди на $550 млн в межах проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України".

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Фінансування проєкту складається з позики Світового банку у розмірі $230 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії, та гранту у розмірі 320 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF)", - йдеться в релізі.

Проєкт підтримає доступ сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування і гранти.

$500 млн з загального обсягу коштів будуть спрямовані на фінансування Програми "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023-2024 роках для аграрних підприємства.

Ці кошти дозволять зменшити вартість запозичень для аграріїв через війну, щоб вони мали змогу продовжити сільськогосподарське виробництво.

Сільгоспвиробники також матимуть можливість отримати гранти, на які передбачено близько $50 млн в межах ARISE.

"Сільське господарство зазнає значних збитків від агресивної війни РФ, що має негативні наслідки для продовольчої безпеки як України, так і всього світу. Підписання угод між Україною та Світовим банком є надзвичайно своєчасним та необхідним для забезпечення безперервного доступу до фінансування аграрного бізнесу України. Проєкт ARISE допоможе тисячам українських аграріїв і надалі здійснювати виробництво в умовах війни", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також протягом останнього тижня кошти виділив і Європейський інвестиційний банк, який надав Україні €450 млн на проєкти відновлення.