Європейський інвестиційний банк виділив Україні €450 млн на проєкти відновлення

Перші два транші по €100 млн для двох проєктів можуть бути затверджені вже до кінця цього року.

Про це Міністерство відновлення написало на сайті.

"Гроші від ЄІБ виділяються в рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, що підписаний 21 червня у Лондоні на полях конференції URC 2023. Меморандумом передбачено виділення загалом близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України", - написали в міністерстві.

Кошти розподілять між двох проєктв Ukraine Recovery III FL та Ukraine Water Recovery FL.

Перший проєкт Ukraine Recovery III FL отримає €250 млн.

Проєкт спрямований на фінансування критично важливої соціальної і міської інфраструктури.

Мова йде про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та приймаючих громад.

Другий проєкт - Ukraine Water Recovery FL отримає €200 млн.

Цей проєкт спрямований на фінансування інвестицій в критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість внутрішньо переміщених осіб.

Мова йде про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби. За умови остаточного затвердження Радою директорів ЄІБ та Комітетом донорів EU4U, перші два транші у розмірі 100 млн будуть затверджені до кінця цього року.

Нагадаємо, що влітку Європейський інвестиційний банк виділяє €840 млн на відновлення України.