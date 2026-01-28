Литва виділяє понад €14,5 млн на відновлення України

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене наголосила, що участь країни у відновленні України є важливою складовою міжнародної солідарності.

Уряд Литви схвалив фінансування чотирьох проєктів з відновлення України на суму понад 14,5 млн євро. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів у середу, 28 січня. Кошти будуть виділені з Фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги.

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене наголосила, що участь країни у відновленні України є важливою складовою міжнародної солідарності. За її словами, ухвалені рішення є практичним втіленням раніше взятих зобов’язань.

Згідно з пропозицією Міністерства закордонних справ Литви, 5 млн євро буде спрямовано на перший етап проєкту "Школи майбутнього в Україні". Із цієї суми 500 тис. євро становитиме цільовий внесок Ірландії. Проєкт передбачає технічне архітектурне проєктування школи в Житомирі, зруйнованої під час російських атак у 2023 році, а також будівництво підземного багатофункціонального укриття. Реалізація першої фази триватиме близько 18 місяців.

Ще 5 млн євро уряд Литви виділить на проєкт "Діти перш за все. Захист майбутнього України". У його межах планується реконструкція дитячого будинку "Боярка" для створення Центру повернення дітей та сімей, облаштування зон для соціально-психологічної допомоги та короткострокового проживання. В Ірпені також збудують 10 модульних будівель, які забезпечать до 80 місць для проживання щороку, а для прийомних сімей буде придбано 19 автомобілів.

Крім того, у Львові планується створення центру реабілітації дітей та психічного здоров’я, ремонт лікарні, розширення штату та впровадження методик роботи з воєнними травмами. Проєкт триватиме 22 місяці, при цьому половину його фінансування забезпечить представництво Тайваню в Литві.

Майже 4 млн євро буде спрямовано на другий етап реконструкції школи "Зелений гай" у Миколаєві. Окремо ще 800 тис. євро виділять на модернізацію обладнання ДНК-лабораторії в Полтаві.