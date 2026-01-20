Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Підписання угоди про відновлення України зірвано через Трампа – Axios

20 січня 2026, 16:32
Підписання угоди про відновлення України зірвано через Трампа – Axios
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Документ планували підписати в Давосі.

Заплановане підписання угоди про "процвітання" та повоєнне відновлення України вартістю $800 мільярдів, яке мало відбутися під час візиту президента США Дональда Трампа у Давосі, скасовано.

Про це повідомляє видання Axios із посилання на українського високопосадовця, який побажав залишитися неназваним.

Крім того, американський високопосадовець, який також волів залишитися неназваним, заявив, що остаточної дати підписання угоди не було, а сам план ще потребує доопрацювання.

Однак європейські союзники США очікували, що головними подіями під час участі Трампа у Світовому економічному форумі у Давосі стануть оголошення ради керуючих для Гази та підписання угоди про повоєнне відновлення України. Але заяви Трампа щодо Гренландії повністю змінили порядок денний і змусили європейців переглянути плани.

Трамп все ще планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, але жодний проривів за результатами цих зустрічей очікувати не варто, додав американський посадовець.

