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Європейський інвестиційний банк виділяє €840 млн на відновлення України

21 червня 2023, 14:05
Європейський інвестиційний банк виділяє €840 млн на відновлення України
Фото: Газета "День"
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про виділення €840 млн на реалізацію в цьому році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков написав на Facebook-сторінці.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності", йдеться в дописі. 

Кубраков додав, що передбачені документом 840 млн будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення. Проєкти стосуються: муніципальної інфраструктури; громадських будівель з урахуванням енергоефективності; інфраструктури водопостачання та водовідведення; транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Меморандум передбачає: співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ "EU for Ukraine Fund": кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+); впровадження та застосування пакета технічної та консультаційної допомоги на суму близько €100 млн. Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.
ЄІБЄвропейський інвестиційний банк

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