Україна отримає €300 млн від ЄІБ на закупівлю газу і розвиток "зеленої" енергетики

У межах домовленості Нафтогаз реінвестує еквівалентну суму в проєкти з відновлюваної енергетики.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Україні кредит у розмірі 300 мільйонів євро для закупівлі природного газу. Відповідну угоду підписали Нафтогаз України та ЄІБ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Фінансування буде спрямоване на формування довгострокових запасів газу напередодні опалювального сезону та забезпечення стабільного постачання енергоресурсів для громад і підприємств у зимовий період.

Угода також передбачає стратегічну екологічну складову: Нафтогаз зобов’язався реінвестувати суму, еквівалентну обсягу кредиту, у проєкти з розвитку відновлюваної енергетики та декарбонізації.

"Це нове фінансування від ЄІБ допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в зимовий період, забезпечуючи життєво необхідну підтримку громадам і бізнесу", – заявила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.

На тлі триваючої агресії росії та загроз енергетичній інфраструктурі, Україна активно формує резерви палива і одночасно посилює перехід до сталих джерел енергії. Участь ЄІБ у фінансуванні і частина ширшої стратегії підтримки енергетичної стійкості України.