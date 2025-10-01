Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримає €300 млн від ЄІБ на закупівлю газу і розвиток "зеленої" енергетики

01 жовтня 2025, 20:38
Україна отримає €300 млн від ЄІБ на закупівлю газу і розвиток
Фото: Газета "День"
У межах домовленості Нафтогаз реінвестує еквівалентну суму в проєкти з відновлюваної енергетики.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Україні кредит у розмірі 300 мільйонів євро для закупівлі природного газу. Відповідну угоду підписали Нафтогаз України та ЄІБ. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Фінансування буде спрямоване на формування довгострокових запасів газу напередодні опалювального сезону та забезпечення стабільного постачання енергоресурсів для громад і підприємств у зимовий період.

Угода також передбачає стратегічну екологічну складову: Нафтогаз зобов’язався реінвестувати суму, еквівалентну обсягу кредиту, у проєкти з розвитку відновлюваної енергетики та декарбонізації.

"Це нове фінансування від ЄІБ допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в зимовий період, забезпечуючи життєво необхідну підтримку громадам і бізнесу", – заявила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.

На тлі триваючої агресії росії та загроз енергетичній інфраструктурі, Україна активно формує резерви палива і одночасно посилює перехід до сталих джерел енергії. Участь ЄІБ у фінансуванні і частина ширшої стратегії підтримки енергетичної стійкості України.

 
ЄІБпідтримка Україна

Останні матеріали

Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється