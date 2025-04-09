Європейський інвестиційний банк виділив €300 млн Україні

Усі кошти підуть на енергетику.

Європейський інвестиційний банк надає Києву 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З них 100 млн євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла, а додаткові 100 млн євро підуть на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення.

Також Україна отримає 100 млн євро на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування. Вдячні банку за активну підтримку України та за внесок у нашу стійкість", - сказав Шмигаль.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики.

Раніше також Шмигаль повідомив, що Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС.