Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд допомоги
Про це повідомила прес-служба Світового Банку, пише Укрінформ.
"Цей пакет фінансування в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE)" передбачає подальшу підтримку виплати пенсій людям похилого віку, грантову підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплату заробітної плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій", - заявили в прес-службі.
Пакет фінансування складається з позики Світового Банку в розмірі $1,086 млрд, підкріпленої кредитними коштами Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні, яка підтримується урядом Японії.
Пакет включає грант в розмірі $190 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF); грант у розмірі 20 млн від уряду Швейцарії; грант у розмірі 50 млн від уряду США.
Кошти саме будуть перераховані уряду України після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження прийнятних витрат.
Також в листопаді Світовий банк виділив Україні $700 млн на сільське господарство.