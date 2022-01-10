Світовий банк виділяє України $530 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба установи.
Фінансування забезпечують кредитні гарантії Сполученого Королівства ($500 мільйонів) та Королівства Данії ($30 мільйонів). Допомога здійснюється в рамках Проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні (PEACE). Він націлений на спроможність українського уряду забезпечувати надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.
"Збиток від руйнувань та пошкоджень внаслідок війни в Україні є приголомшливим і продовжує зростати", – сказала Анна Б’єрде, регіональний віце-президент Світового банку у Європі та Центральній Азії .
Вона наголосила на значній підтримці України з боку міжнародної спільноти та подякувала народу Сполученого Королівства та Королівства Данії за їх постійну допомогу. Анна Б’єрде нагадала, що попереду в України тривалий шлях до відновлення, тож партнери мають гуртуватися, щоб підтримати відбудову України.
На сьогоднішній день Світовий банк мобілізував майже $13 мільярдів в якості екстреного фінансування для України, включно з зобов’язаннями та обіцянками донорів, з яких $11 мільярдів вже виплачені.
Ця допомога дозволяє Україні продовжувати надавати основні державні послуги населенню та допомагає зменшити спричинені війною наслідки масштабних людських та економічних втрат.
Раніше повідомлялось, що Палата представників США у п'ятницю схвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, в якому передбачене виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 12,3 мільярда доларів.
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