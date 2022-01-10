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Світовий банк виділяє України $530 мільйонів

Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 мільйонів на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну.
Світовий банк виділяє України $530 мільйонів Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба установи.

Фінансування забезпечують кредитні гарантії Сполученого Королівства ($500 мільйонів) та Королівства Данії ($30 мільйонів). Допомога здійснюється в рамках Проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні (PEACE). Він націлений на спроможність українського уряду забезпечувати надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.

"Збиток від руйнувань та пошкоджень внаслідок війни в Україні є приголомшливим і продовжує зростати", – сказала Анна Б’єрде, регіональний віце-президент Світового банку у Європі та Центральній Азії . 

Вона наголосила на значній підтримці України з боку міжнародної спільноти та подякувала народу Сполученого Королівства та Королівства Данії за їх постійну допомогу. Анна Б’єрде  нагадала, що попереду в України тривалий шлях до відновлення, тож партнери мають гуртуватися, щоб підтримати відбудову України.

На сьогоднішній день Світовий банк мобілізував майже $13 мільярдів  в якості екстреного фінансування для України, включно з зобов’язаннями та обіцянками донорів, з яких $11 мільярдів вже виплачені. 

Ця допомога дозволяє Україні продовжувати надавати основні державні послуги населенню та допомагає зменшити спричинені війною наслідки масштабних людських та економічних втрат. 

Раніше повідомлялось, що Палата представників США у п'ятницю схвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, в якому передбачене виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 12,3 мільярда доларів.

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01 10 2022 10:10
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