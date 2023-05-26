Світовий банк виділить Укрзалізниці $25 млн

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" отримає від Світового банку $25 млн на відбудову критичної залізничної інфраструктури України і збільшення вантажоперевезень.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Для реалізації гранту від Світового банку Укрзалізниця розпочинає співпрацю з управлінням ООН з обслуговування проєктів, про це йдеться в угоді.

"Укрзалізниця розширює портфель співпраці з міжнародними інститутами. Вперше ми маємо фінансову підтримку від Світового банку і за цим грантовим фінансуванням очікуємо постачання техніки та рухомого складу вже в поточному році. Впевнений, що реалізація цього проєкту дозволить розширити наше партнерство на подальші стратегічно важливі для залізничної інфраструктури України проєкти", — заявили в Укрзалізниці.

Співпраця з банком Укрзалізниця передбачає закупівлю обладнання для відновлення критично важливих об’єктів залізничної інфраструктури, що зазнали пошкоджень.

Очікується збільшення парку фітингових платформ, що сприятиме розширенню спроможності АТ Укрзалізниця забезпечувати перевезення контейнерних вантажів, у тому числі для перевезень гуманітарної допомоги та експорту продукції сільського господарства.

"Залізничне сполучення має виняткове значення для економіки України як зараз, так і в контексті післявоєнної відбудови. В якості центрального ресурсу системи ООН у питаннях закупівель та розвитку інфраструктури ЮНОПС вважає пріоритетом надання допомоги національному залізничному перевізнику, адже це сприятиме доступу населення до необхідних товарів, створюватиме нові можливості для підприємств і зміцнюватиме стійкість усього світу перед лицем нових викликів"", — розказав директор офісу ЮНОПС в Україні Тім Ларднер.