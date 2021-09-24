Світовий банк "за" накопичувальну пенсійну систему в Україні

Це дозволить скоординувати виплати з обох систем для того, щоб вони більш ефективно впливали на зростання загального рівня пенсій

Світовий банк підтримує запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні з 2023 року, а також висловив підтримку уніфікації гарантій для непрацездатних осіб.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики за підсумками зустрічі з місією Світового банку з пенсійних питань.

Сторони погодились, що запровадження з 2023 року загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення є доцільним. Одночасно планується поетапне запровадження універсальної системи підтримки доходів непрацездатних осіб.

"Це дозволить скоординувати виплати з обох систем для того, щоб вони більш ефективно впливали на зростання загального рівня пенсій", – зазначили у Мінсоцполітики.

СБ разом із міністерством також розглянули механізм стимулювання людини до добровільної сплати внесків до другого рівня через доплати від держави.

Універсальна система держгарантій замінить собою понад десять розрізнених виплат, які існують зараз для різних категорій осіб. До неї увійдуть, зокрема:

доплати до пенсій за "віковою лінійкою";

соцдопомога для людей, які не мають права на страхову пенсію, але сплачували податки і мають страховий стаж від 5 до 15 років;

соцдопомога для одержувачів страхових пенсій, що утримують непрацездатних осіб.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про те, що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії: через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, відтак існує потреба у накопичувальній системі.

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.