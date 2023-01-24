Світовий Конгрес Українців запустив сервіс придбання спорядження для військвих
Світовий Конгрес Українців запустив маркетплейс, що дає змогу людям з усього світу обрати та оплатити в зручний їм спосіб елементи спорядження для захисників України, говориться в повідомленні СКУ.
Маркетплейс зроблено в рамках ініціативи Unite With Ukraine.
"Світовий Конгрес Українців створив інноваційну платформу, на якій кожен може вносити пожертви. Наш маркетплейс – це місце, де ви можете "придбати" товари для українських захисників, щоб дати цим відважним жінкам і чоловікам найкращу можливість показати, на що вони здатні цієї зими", - сказав директор Unite With Ukraine Андрій Потічний.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро.