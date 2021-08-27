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Святкування Дня незалежності Молдови почалось без Зеленського і президента Румунії

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві
Святкові заходи з нагоди Дня незалежності Молдови в Кишиневі почалися без президентів України і Румунії, чиє прибуття затрималося у зв’язку з негодою.
Святкування Дня незалежності Молдови почалось без Зеленського і президента Румунії Фото: cotidianul.ro
Про це повідомило молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".
 
Як повідомлялося, літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдовську столицю, не зміг сісти в Кишиневі у п’ятницю вранці через сильний туман і був змушений приземлитися в Одесу.
 
Після дозаправки літак українського президента вилетів до Кишинева, який вже приймає літаки.
 
Президент Румунії Клаус Йоганніс теж не зміг вчасно дістатися до Кишинева. Його літак чекав на злітній смузі в Бухаресті, поки в Кишиневі покращаться погодні умови. 
 
Разом з тим Йоганніс уже приземлився в Кишиневі і прибув на парад.
 
Через труднощі з добиранням двох президентів святкові заходи в Кишиневі почалися без Зеленського і Йоганніса, але в присутності президента Польщі Анджея Дуди, який прибув до Кишинева напередодні.
 
Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи, за що її розкритикувала партія соціалістів проросійського Додона.
 
Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.
 
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27 08 2021 13:43
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