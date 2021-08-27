Святкування Дня незалежності Молдови почалось без Зеленського і президента Румунії

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві

Святкові заходи з нагоди Дня незалежності Молдови в Кишиневі почалися без президентів України і Румунії, чиє прибуття затрималося у зв’язку з негодою.

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдовську столицю, не зміг сісти в Кишиневі у п’ятницю вранці через сильний туман і був змушений приземлитися в Одесу.

Після дозаправки літак українського президента вилетів до Кишинева, який вже приймає літаки.

Президент Румунії Клаус Йоганніс теж не зміг вчасно дістатися до Кишинева. Його літак чекав на злітній смузі в Бухаресті, поки в Кишиневі покращаться погодні умови.

Разом з тим Йоганніс уже приземлився в Кишиневі і прибув на парад.

Через труднощі з добиранням двох президентів святкові заходи в Кишиневі почалися без Зеленського і Йоганніса, але в присутності президента Польщі Анджея Дуди, який прибув до Кишинева напередодні.

Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи, за що її розкритикувала партія соціалістів проросійського Додона.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.