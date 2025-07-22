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ПОЛІТИКА

Свириденко заявила про "перебільшення" корупції в українському суспільстві

22 липня 2025, 17:22
Свириденко заявила про
джерело x.com/Svyrydenko_Y
Вона також підтримала відхилення кандидатури Цивінського.

Проблема корупції в українському суспільстві перебільшена.

Про це на тлі підтримки Радою ліквідації незалежності НАБУ та САП заявила премʼєрка Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg.

"Відверто кажучи, в українському суспільстві та певних соціальних групах це питання посилюється та перебільшується... (Зовнішні спостерігачі) оцінюють Україну за різними показниками", — заявила вона.

Свириденко також підтримала відхилення урядом кандидатури Олександра Цивінського на посаду глави Бюро економічної безпеки. Кандидатуру Цивінського схвалила комісія з відбору, а призначення вимагали МВФ та Європейська комісія.

"(Кабмін) діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від комісії з відбору, проголосували колективно та повернули рішення до комісії", — аргументувала Свириденко.

У статті Bloomberg підкреслюється, що заява Свириденко пролунала на тлі "проблем з боротьбою з корупцією" в Україні. За кілька годин після інтервʼю Свириденко українські правоохоронці заарештували двох слідчих у рамках масштабних рейдів у приміщеннях посадовців антикорупційних органів. Одного співробітника НАБУ затримали у Києві за підозрою у шпигунстві на користь росії. У вівторок парламент схвалив закон, який позбавить антикорупційні органи незалежності та паралізує зусилля щодо боротьби з корупцією високопосадовців, пишуть журналісти.

корупціяНАБУСАПЮлія Свириденко

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