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Сибіга назвав фундаментальні речі, які не обговорюватимуться під час перемовин

17 березня 2025, 12:39
Сибіга назвав фундаментальні речі, які не обговорюватимуться під час перемовин
Фото: МЗС України
11 березня Україна повернулася до "нормального дипломатичного треку" з американською стороною.

Під час переговорів в майбутньому слід розуміти, що є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

Після переговорів у Саудівській Аравії Україна повернулася до "нормального дипломатичного треку" з американською стороною. 

Проте серед важливих тем, які не обговорбватимуться, будуть:

  • Територіальна цілісність і суверенітет України, ми ніколи не визнаємо окупованих територій;

  • жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи тих союзах: Європейський союз або НАТО;

  • не може бути обмежень обороноздатності України і жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей.

"Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Фундаментальні речі, принципові для нас, – це "нічого про Україну без України", "нічого про Європу без Європи". І ми тут теж маємо підтримку", –  сказав Сибіга.

За його словами, ці переговори були "віхові і надзвичайно важливі", які дають змогу зробити кілька висновків, а також він наголосив, що у Саудівській Аравії Київ продемонстрував всьому світу, що не Україна є перешкодою на шляху до миру.

"Якщо брати двосторонній вимір наших українсько-американських відносин, то я чітко можу сказати, що після цих перемовин ми повернулися до нормального дипломатичного треку, двосторонньої взаємодії, подальшого діалогу на різних рівнях, включаючи найвищий", - додав Сибіга.

Сибіга зазначив, що наразі усі очікують відповіді від росії, однак "відповіді без умов".

ще раз ці перемовини показали, хто насправді хоче миру, а хто насправді хоче війни. Україна своєю підтримкою американської пропозиції щодо перемир'я продемонструвала свою глобальну налаштованість на досягнення справедливого миру. Тому дипломатично м'яч зараз на російській стороні", - сказав глава МЗС.

Також раніше в РНБО відреагували на заяву путіна про 30-денне перемир'я з Україною

 
переговоривійна в УкраїніАндрій Сибіга

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