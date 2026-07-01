Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга поїде до Польщі, щоб запропонувати "компромісного" діяча для пантеону

01 липня 2026, 19:15
Сибіга поїде до Польщі, щоб запропонувати
МЗС України
Сибіга може повідомити про плани включити до пантеону Марка Безручка.
На тлі польсько-українського скандалу щодо закону про національний пантеон в Україні міністр закордонних справ Андрій Сибіга може має поїхати до Польщі, щоб запропонувати "компроміс" стосовно нової постаті в українському пантеоні – Марка Безручка.
 
Про це пише польська газета WP Wiadomości.
 
За даними видання, Сибіга може повідомити про плани включити до пантеону Марка Безручка – генерала армії Української Народної Республіки.
 
Війська під командуванням Марка Безручка у 1920 році разом з польськими військами звільнили від більшовиків Київ, а згодом, після повторного наступу радянських військ, обороняв польське місто Замостя. WP вказує, що нині на честь Безручка названо сквер у варшавському районі Воля та кругове перехрестя у Вроцлаві.
 
Співрозмовники видання з дипломатичних кіл розглядають пропозицію Сибіги щодо Безручка як "бажану", але інші співрозмовники побоюються, що ці дії можуть виявитися "грою" і не дають жодних гарантій.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 01 липня 2026, 23:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється