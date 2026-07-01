Сибіга поїде до Польщі, щоб запропонувати "компромісного" діяча для пантеону

Сибіга може повідомити про плани включити до пантеону Марка Безручка.

На тлі польсько-українського скандалу щодо закону про національний пантеон в Україні міністр закордонних справ Андрій Сибіга може має поїхати до Польщі, щоб запропонувати "компроміс" стосовно нової постаті в українському пантеоні – Марка Безручка.

Про це пише польська газета WP Wiadomości.

За даними видання, Сибіга може повідомити про плани включити до пантеону Марка Безручка – генерала армії Української Народної Республіки.

Війська під командуванням Марка Безручка у 1920 році разом з польськими військами звільнили від більшовиків Київ, а згодом, після повторного наступу радянських військ, обороняв польське місто Замостя. WP вказує, що нині на честь Безручка названо сквер у варшавському районі Воля та кругове перехрестя у Вроцлаві.