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Сибіга пообіцяв вирішити "отруйне" питання ексгумацій

03 жовтня 2024, 10:12
Сибіга пообіцяв вирішити
Міністр додав, що Україна готова говорити з Польщею на всі теми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розказав деталі свого візиту до Польщі, під час якого, йшлося про вирішення проблемного для відносин між двома державами питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії. 

Про це Сибіга написав на своїй Facebook-сторінці. 

Міністр додав, що мав довгу та детальну розмову з президентом Анджеєм Дудою в розвиток його діалогу з Володимиром Зеленським, переговори з маршалками Сейму Шимоном Головнею і Сенату Малґожавою Кідавою-Блонською і зустріч з польським колегою Радославом Сікорським.

Під час зустріч глава МЗС висловлював щиру вдячність Польщі і полякам, які негайно прийшли на допомогу Україні з перших хвилин повномасштабного російського вторгнення. 

Також було обговорено питання протидії російській агресії, захист спільної свободи та безпеки, "формула миру", "план перемоги", військова допомога, підтримка енергетики та економіки, і стійкості України напередодні зими.

Сибіга сказав, що Україна готова говорити з Польщею на всі теми "і не лише говорити, але і вирішувати проблеми". 

Також з польською стороною "обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог".

Нещодавно ми також писали, що до Українського легіону в Польщі зголосились доєднатися надто мало українців.

 

ПольщаУкраїнаАндрій Сибіга

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