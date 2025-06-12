Сибіга розкритикував країни, що привітали росію з нацсвятом

Коли трапляються поздоровлення на адресу росії, українці відчувають сором за тих, хто вітає країну-вбивцю.

Сибіга розкритикував країни, які публічно привітали росію з національним святом

Глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі міністрів закордонних справ у форматі "Веймар+", яка відбулася в Італії, різко відгукнувся про країни, які привітали рф з "Днем росії". Це неприпустимо, зазначив він, коли країну-агресора вітають з її святом.

Під час спільного звернення до преси на полях міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" в Римі він наголосив на неприйнятності таких жестів під час триваючої агресії проти України.

"Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора... Які публічно вітали росію з національним святом... Вітали країну-агресора", — сказав Сибіга.

Публічні жести підтримки у той час, коли агресор вбиває мирних жителів ук країні куди вн вторгнувся, - це моральна винагорода вбивцям.

Агресор не повинен отримувати жодної моральної або політичної винагороди."І я маю моральне право це озвучувати", — додав міністр.

Як відомо, "однією з країн", які направили таке привітання, стали Сполучені Штати Америки.

Заява Сибіги пролунала на тлі спільного звернення міністрів закордонних справ щодо кроків до встановлення миру.

"Ми високо оцінили конструктивну участь України у мирному процесі, що демонструє її тверду відданість миру, зокрема її готовність зобов'язатися до 30-денного негайного, всеохоплюючого та безумовного припинення вогню як міцної основи для серйозних та надійних переговорів, а також відкритість до зустрічей на президентському рівні. Ми закликали росію негайно відповісти взаємністю та відмовитися від своїх неприйнятних максималістських вимог та передумов, щоб довести, що вона справді зацікавлена у мирі", - відзначили у спільній заяві на "Веймар+" глави МЗС Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник ЄС.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян із нагоди Дня росії та наголосив на готовності Вашингтона до конструктивної співпраці з москвою з метою досягнення тривалого миру між рф та Україною.