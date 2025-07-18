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Сибіга розкритикував санкції Угорщини проти трьох українських військових

18 липня 2025, 08:55
Сибіга розкритикував санкції Угорщини проти трьох українських військових
Фото: МЗС України
Міністр пригрозив діями у відповідь.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на санкції Угорщини проти трьох українських військових.

Про це ідеться в дописі міністра у соцмережі Х.
 
"Це рішення угорської сторони є "безпідставним і абсурдним. Ми відкидаємо маніпуляції з боку Угорщини та не допустимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право на відповідні дії у відповідь", - наголосив Сибіга.
 
Нагадаємо, що Уряд Угорщини заборонив в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям. У переліку - начальник одного з управлінь штабу Сухопутних військ України, командувач оперативного командування "Захід" і керівник департаменту мобілізації Міноборони.
МЗСвійна в Україніросія окупанти

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