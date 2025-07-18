Сибіга розкритикував санкції Угорщини проти трьох українських військових

Міністр пригрозив діями у відповідь.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на санкції Угорщини проти трьох українських військових.

Про це ідеться в дописі міністра у соцмережі Х.

"Це рішення угорської сторони є "безпідставним і абсурдним. Ми відкидаємо маніпуляції з боку Угорщини та не допустимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право на відповідні дії у відповідь", - наголосив Сибіга.