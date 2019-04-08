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Сибір продовжує горіти: 500 осередків вогню, площа пожежі росте

За добу літаки скинули більш 1,5 тисячі тонн води. Найбільш складна ситуація зберігається в Якутії, Красноярському краї, Іркутській області та Бурятії
На території російського Сибіру продовжують діяти майже 500 осередків займання, ​​їх намагаються ліквідувати за допомогою авіації.
Сибір продовжує горіти: 500 осередків вогню, площа пожежі росте Фото: з вільних джерел

За минулу добу локалізована лише десята частина, зазначили в МНС, повідомляє Эхо Москвы.

Заміри гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі проводяться на сотні постів спостереження. За добу літаки скинули більш 1,5 тисячі тонн води. Найбільш складна ситуація зберігається в Якутії, Красноярському краї, Іркутській області та Бурятії.

Площа пожеж поступово збільшується.ад 600 населених пунктів РФ

При цьому влада стверджує, що заселеним територіям вогонь не загрожує. Тим часом, за даними МНС, майже 180 населених пунктів в п'яти регіонах виявилися в зоні задимлення. Для гасіння пожеж залучено майже 500 чоловік. Всього вогнем охоплено понад 3 мільйонів гектарів. У МНС вважають, що в поширенні пожежі винна міська влада, яка "не змогла вжити заходів для недопущення загорань та ліквідації їх вогнищ".

Раніше Рахункова палата оцінила збиток від природних пожеж з початку року в 2,4 мільярда рублів, що дорівнює майже 37 млн ​​доларів США.

Нагадаємо, що через пожежі у Сибіру почали відкривати кримінальні справи.

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