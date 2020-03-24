Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Сидіти вдома, більше двох не збиратись: Британія ввела жорсткий карантин

Термін карантину може бути продовжений, а його правила посилені залежно від епідеміологічної ситуації
Жителям наказано залишатися вдома, виходити можна тільки з невідкладною метою: за продуктами, за медичною допомогою чи добратись на роботу, якщо працювати дистанційно не можливо.
Сидіти вдома, більше двох не збиратись: Британія ввела жорсткий карантин Фото:ivtour.com.ua

Прем'єр Британії Борис Джонсон в понеділок ввечері запровадив в країні режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому лише в разі крайньої необхідності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Термін карантину може бути продовжений, а його правила посилені залежно від епідеміологічної ситуації. 

Жителям наказано залишатися вдома, виходити можна тільки з невідкладною метою: за продуктами, за медичною допомогою чи добратись на роботу, якщо працювати дистанційно не можливо.

Дозволено також виходити для заняття спортом, але не більше ніж один раз на день. Зібрання більше двох людей, які не живуть разом, заборонені. Заборона стосується весіль, хрещень та інших церемоній. Похорони дозволені.

Всі магазини, які торгують товарами не першої необхідності, включаючи магазини одягу та електроніки, наказано зачинити. Закриваються інші приміщення, такі як бібліотеки, дитячі майданчики і спортивні зали, а також місця відправлення культу.

Поліції дано вказівки штрафувати всіх, хто не буде дотримуватися цих правил.

Одночасно британський парламент обговорює закон про надзвичайні повноваження уряду на час пандемії - раніше такі закони у мирний час в Британії не приймалися.

Кількість загиблих у Британії у зв’язку з коронавірусом досягнула 335.

Нагадаємо, що Ford, General Motors та Tesla дозволили виробляти апарати штучної вентиляції легень

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2020 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.