НОВИНИАвтовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ford, General Motors та Tesla дозволили виробляти апарати штучної вентиляції легень
«Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів, швидко!»
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter, передає УКРІНФОРМ.
Ford, General Motors and Tesla are being given the go ahead to make ventilators and other metal products, FAST! @fema Go for it auto execs, lets see how good you are? @RepMarkMeadows @GOPLeader @senatemajldr— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2020
«Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів, швидко!» - написав він.
Нагадаємо, що генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова виробляти апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), якщо у цьому буде потреба.
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