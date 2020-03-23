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Ford, General Motors та Tesla дозволили виробляти апарати штучної вентиляції легень

«Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів, швидко!»
Автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.
Ford, General Motors та Tesla дозволили виробляти апарати штучної вентиляції легень

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter, передає УКРІНФОРМ.

«Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів, швидко!» - написав він.

Нагадаємо, що генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова виробляти апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), якщо у цьому буде потреба.

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23 03 2020 13:40
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