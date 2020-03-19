Tesla готова виробляти апарати штучної вентиляції легенів - Маск
Про це він заявив у своєму Twitter, відповідаючи на пропозицію користувача соцмережі перепрофілювати завод для створення ШВЛ, передає УКРІНФОРМ.
We will make ventilators if there is a shortage— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020
«Ми зробимо вентилятори, якщо їх забракне», - заявив Маск.
За словами СЕО компанії, Tesla вже виробляє системи вентиляції для електрокарів і космічних апаратів.
«Tesla виробляє машини зі складними системами клімат-контролю. SpaceX створює космічні апарати з системами підтримки життя. Апарати вентиляції легенів — це не складно, але їх не можна почати виробляти миттєво", - наголосив Маск.
ЗМІ повідомляють, що США можуть зіткнутись із дефіцитом апаратів ШВЛ вже найближчим часом, з огляду на темпи захворюваності.
На даний момент, згідно з даними сайту Worldometer, у США зафіксовано більше дев’яти тисяч хворих на коронавірус та 155 смертей.
Нагадаємо, що американська компанія Tesla Ілона Маска розпочала доставки нових електрокарів моделі Model Y.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею