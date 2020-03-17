Tesla розпочала доставки нового електрокара
Про це повідомив сам автовиробник у Twitter, передає УКРІНФОРМ.
Model Y deliveries begin!https://t.co/ZhuiM5MTOf pic.twitter.com/3gX6MBPmhp— Tesla (@Tesla) March 16, 2020
«Розпочалися доставки Model Y», - заявили у Tesla.
Як зазначається на сайті компанії, електрокар може проїхати без підзарядки до 508,5 км.
Максимальна швидкість автомобіля становить 217 кілометрів за годину, а розгін до «сотки» можливий за 4,8 секунди.
Model Y доступна у п’ятьох кольорах (білий, чорний, сірий, синій та червоний).
В електрокарі також встановлена функція «Автопілот».
Стартова ціна становить від 46 690 доларів США.
Нагадаємо, що мільйонною автівкою виявився компактний червоний кросовер Model Y, поставки якого мають початися в США у цьому місяці.
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