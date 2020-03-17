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Tesla розпочала доставки нового електрокара

«Розпочалися доставки Model Y»
Американська компанія Tesla Ілона Маска розпочала доставки нових електрокарів моделі Model Y.
Tesla розпочала доставки нового електрокара Фото: Укрінформ

Про це повідомив сам автовиробник у Twitter, передає УКРІНФОРМ.

«Розпочалися доставки Model Y», - заявили у Tesla.

Як зазначається на сайті компанії, електрокар може проїхати без підзарядки до 508,5 км.

Максимальна швидкість автомобіля становить 217 кілометрів за годину, а розгін до «сотки» можливий за 4,8 секунди.

Model Y доступна у п’ятьох кольорах (білий, чорний, сірий, синій та червоний).

В електрокарі також встановлена функція «Автопілот».

Стартова ціна становить від 46 690 доларів США.

Нагадаємо, що мільйонною автівкою виявився компактний червоний кросовер Model Y, поставки якого мають початися в США у цьому місяці.

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17 03 2020 17:20
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