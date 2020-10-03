БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМільйонною автівкою виявився компактний червоний кросовер Model Y, поставки якого мають початися в США у цьому місяці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla стала першою компанією, яка випустила мільйон електромобілів
Про це повідомив співзасновник компанії Ілон Маск у Twitter
Фото: Bloomberg
Американська Tesla стала першим автовиробником, який подолав відмітку у мільйон виготовлених електрокарів.
Про це повідомив співзасновник компанії Ілон Маск у Twitter, зазначає "Економічна правда".
Мільйонною автівкою виявився компактний червоний кросовер Model Y, поставки якого мають початися в США у цьому місяці.
Фото: Twitter Elon Musk
Фото: Twitter Elon Musk
Нагадаємо, що Маск збільшив запас ходу у Tesla Model S до понад 630 км
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