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Tesla стала першою компанією, яка випустила мільйон електромобілів

Про це повідомив співзасновник компанії Ілон Маск у Twitter
Мільйонною автівкою виявився компактний червоний кросовер Model Y, поставки якого мають початися в США у цьому місяці.
Tesla стала першою компанією, яка випустила мільйон електромобілів Фото: Bloomberg

Американська Tesla стала першим автовиробником, який подолав відмітку у мільйон виготовлених електрокарів.

Про це повідомив співзасновник компанії Ілон Маск у Twitter, зазначає "Економічна правда".

Мільйонною автівкою виявився компактний червоний кросовер Model Y, поставки якого мають початися в США у цьому місяці.

Фото: Twitter Elon Musk

Фото: Twitter Elon Musk

Нагадаємо, що Маск збільшив запас ходу у Tesla Model S до понад 630 км

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10 03 2020 14:52
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