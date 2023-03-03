Сил для наступу немає, але можливі провокації — ГУР про Придністров'я

Оцінку можливості Придністров'я для наступу зробили в головному управлінні розвідки МО України.

Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що у "пмр" не вистачає сил для наступу, але він не виключає можливості провокацій.

Пише Укрінформ.

Контингенту росіян у так званій Придністровській молдавській республіці (ПМР) недостатньо для наступу на Україну. Громадяни, яких можуть мобілізувати до армії вже виїжджають на територію Молдови, щоб не брати участь у провокаціях росії.

"Зрозуміло, що існуючого контингенту російських сил у так званій "ПМР", а насправді окупованій частині Молдови, недостатньо для ефективних наступальних дій щодо придністровського напрямку на Україну. Але щодо провокацій, то вони можливі. Неодноразово говорилося, і це не секрет", що відповідь на подібні провокації буде, і буде рішучою", - заявили в ГУР.

На думку представника ГУР, влада Молдови застерігала "ПМР" і російський анклав від порушень і молдавського та міжнародного законодавства. Населення Придністров'я, а також військові, що перебувають на території ПМР з російським громадянством, добре поінформовані про наслідки військових дій.

“яке рішення ухвалить божевільний диктатор - це окреме питання", заявив Юсов.

І відповів питанням, чи знають військові на території ПМР, як діяти у разі призову Кремля розпочати військові провокації: "Вони знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають із території Придністровської молдовської республіки".