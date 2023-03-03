Матеріали:
Теми:

Сил для наступу немає, але можливі провокації — ГУР про Придністров'я

03 березня 2023, 17:12
Сил для наступу немає, але можливі провокації — ГУР про Придністров'я
Оцінку можливості Придністров'я для наступу зробили в головному управлінні розвідки МО України.

Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що у "пмр" не вистачає сил для наступу, але він не виключає можливості провокацій.

Пише Укрінформ

Контингенту росіян у так званій Придністровській молдавській республіці (ПМР) недостатньо для наступу на Україну. Громадяни, яких можуть мобілізувати до армії вже виїжджають на територію Молдови, щоб не брати участь у провокаціях росії. 

"Зрозуміло, що існуючого контингенту російських сил у так званій "ПМР", а насправді окупованій частині Молдови, недостатньо для ефективних наступальних дій щодо придністровського напрямку на Україну. Але щодо провокацій, то вони можливі. Неодноразово говорилося, і це не секрет", що відповідь на подібні провокації буде, і буде рішучою", - заявили в ГУР.

На думку представника ГУР, влада Молдови застерігала "ПМР" і російський анклав від порушень і молдавського та міжнародного законодавства. Населення Придністров'я, а також військові, що перебувають на території ПМР з російським громадянством, добре поінформовані про наслідки військових дій.

“яке рішення ухвалить божевільний диктатор - це окреме питання", заявив Юсов.

І відповів питанням, чи знають військові на території ПМР, як діяти у разі призову Кремля розпочати військові провокації: "Вони знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають із території Придністровської молдовської республіки".

Придністров'яГУР

Останні матеріали

Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Політика
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Політика
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Переклад iPress – 01 березня 2023, 18:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється