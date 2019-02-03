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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Сила Людей" підтримала рішення Дмитра Гнапа знятись з виборів

"Партія закликала мене припинити кампанію... я кампанію припиняю, як я і раніш обіцяв і публічно заявляв"
З'їзд політичної партії "Сила Людей" підтримав рішення екс-журналіста Дмитра Гнапа, який вирішив зняти свою кандидатуру з президентської кампанії.
"Сила Людей" підтримала рішення Дмитра Гнапа знятись з виборів Фото: Громадське

"Партія закликала мене припинити кампанію... я кампанію припиняю, як я і раніш обіцяв і публічно заявляв, знімаюсь на користь єдиного кандидата від демократичних сил, який унаслідок перемовин Садового та Гриценко став Гриценко", - повідомив Гнап, інформує "Громадське".

Гнап пояснив, що партія не могла зняти його з виборів, а лише рекомендувати знятись.

"Лише по волі кандидата, мене закликали знятись і я знімаюсь, бо з'явився єдиний кандидат від демократів", - додав він.

Нагадаємо, що журналіст і кандидат у президенти України Дмитро Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демократичних сил.

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02 03 2019 18:45
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