ПОЛІТИКА НОВИНИЗ'їзд політичної партії "Сила Людей" підтримав рішення екс-журналіста Дмитра Гнапа, який вирішив зняти свою кандидатуру з президентської кампанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Сила Людей" підтримала рішення Дмитра Гнапа знятись з виборів
"Партія закликала мене припинити кампанію... я кампанію припиняю, як я і раніш обіцяв і публічно заявляв"
Фото: Громадське
"Партія закликала мене припинити кампанію... я кампанію припиняю, як я і раніш обіцяв і публічно заявляв, знімаюсь на користь єдиного кандидата від демократичних сил, який унаслідок перемовин Садового та Гриценко став Гриценко", - повідомив Гнап, інформує "Громадське".
Гнап пояснив, що партія не могла зняти його з виборів, а лише рекомендувати знятись.
"Лише по волі кандидата, мене закликали знятись і я знімаюсь, бо з'явився єдиний кандидат від демократів", - додав він.
Нагадаємо, що журналіст і кандидат у президенти України Дмитро Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демократичних сил.
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02 03 2019 18:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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