"Сила Людей" підтримала рішення Дмитра Гнапа знятись з виборів

"Партія закликала мене припинити кампанію... я кампанію припиняю, як я і раніш обіцяв і публічно заявляв, знімаюсь на користь єдиного кандидата від демократичних сил, який унаслідок перемовин Садового та Гриценко став Гриценко", - повідомив Гнап, інформує "Громадське".

Гнап пояснив, що партія не могла зняти його з виборів, а лише рекомендувати знятись.

"Лише по волі кандидата, мене закликали знятись і я знімаюсь, бо з'явився єдиний кандидат від демократів", - додав він.