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Сильні землетруси тривають у Новій Зеландії

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як "руйнівний"
За даними оперативного опрацювання Алтає-Саянської філії, найпотужніший афтершок з магнітудою 6,3 був зафіксований о 1:13 кск у п'ятницю в 1217 км на північний схід від міста Тауранга на Північному острові Нової Зеландії.
Сильні землетруси тривають у Новій Зеландії Фото: Rocket Lab

Низку сильних афтершоків зареєстровано поблизу острівної дуги Кермадек, у Новій  Зеландії, повідомляє "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю з посиланням на Алтає-Саянська філія Єдиної Геофізичної служби РАН.

За даними оперативного опрацювання Алтає-Саянської філії, найпотужніший афтершок з магнітудою 6,3 був зафіксований о 1:13 кск у п'ятницю в 1217 км на північний схід від міста Тауранга на Північному острові Нової Зеландії. Епіцентр мав координати -28.71 градуса північної широти і 176.35 градуса західної довготи.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як "руйнівний".

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано також землетрус магнітудою 7,7 о 21:28 кск у четвер у 1125 км на північний схід від Тауранга.

Як повідомлялося, в четвер, згідно з оцінками Геологічної служби США, землетрус магнітудою 8,1 стався біля островів Кермадек.

Декількома годинами раніше біля цих же островів сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,4. Також надходили відомості про декілька менш потужних землетрусів біля островів Кермадек.

Крім того, поблизу східного узбережжя Нової Зеландії стався землетрус, магнітуда якого оцінюється в 7,1.

Нагадаємо, що в Ісландії допускають пробудження вулкана після суттєвого землетрусу біля Рейк'явіка

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05 03 2021 13:04
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