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В Ісландії допускають пробудження вулкана після суттєвого землетрусу біля Рейк'явіка

Епіцентр найпотужнішого землетрусу оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера
В Ісландії допускають пробудження вулкана після серії досить сильних землетрусів біля столиці Рейк'явіка.
В Ісландії допускають пробудження вулкана після суттєвого землетрусу біля Рейк Ісландія, 14 вересня 2014. Літак, що летить над вулканом Bardarbunga. Фото: АFР

У середу 24 лютого південно-західну частину острова сколихнула серія землетрусів, повідомляє "Європейська правда". Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, знаходився за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка.

За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів. 

"Це зона підвищеної (сейсмічної) активності, ми це добре знаємо, але я не пам’ятаю такої кількості настільки сильних поштовхів за такий короткий проміжок часу. Це щось незвичайне", - розповіла експертка Ісландської метеорологічної служби (IMO) Крістін Йонсдоттір у коментарі суспільному мовнику RUV.

За її словами, з 2017 року сейсмічна активність у цій зоні поступово наростає. "Виверження точно буде. Питання тільки в тому, коли", - каже вона. 

Хоча поки про чітку загрозу поки не йдеться, IMO змінила рівень попередження над вулканічним масивом Крісювік з зеленого на жовтий. 

Останнє виверження у цій зоні відбулося ще у XII сторіччі.

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25 02 2021 10:06
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