CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗемлетрус магнітудою 5,8 стався в акваторії Тихого океану в 764 км на північний захід від острова Маккуорі (Австралія, штат Тасманія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сильний землетрус стався на півдні Тихого океану біля берегів Антарктиди
В епіцентрі землетрус оцінюється як "руйнівний"
Антарктида. Фото: dn.vgorode.ua
Повідомляє Алтає-Саянська філія Єдиної Геофізичної служби РАН, пише "Інтерфакс-Україна".
За даними оперативного опрацювання Алтає-Саянської філії Геофізичної служби, епіцентр зафіксованого о 7:19 за київським часом у суботу землетрусу перебував приблизно в 800 км від узбережжя Антарктиди і в 1889 км на південь від міста Гобарт на острові Тасманія.
За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як "руйнівний".
Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,1.
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