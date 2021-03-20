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Сильний землетрус стався на півдні Тихого океану біля берегів Антарктиди

В епіцентрі землетрус оцінюється як "руйнівний"
Землетрус магнітудою 5,8 стався в акваторії Тихого океану в 764 км на північний захід від острова Маккуорі (Австралія, штат Тасманія).
Сильний землетрус стався на півдні Тихого океану біля берегів Антарктиди Антарктида. Фото: dn.vgorode.ua

Повідомляє Алтає-Саянська філія Єдиної Геофізичної служби РАН, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними оперативного опрацювання Алтає-Саянської філії Геофізичної служби, епіцентр зафіксованого о 7:19 за київським часом у суботу землетрусу перебував приблизно в 800 км від узбережжя Антарктиди і в 1889 км на південь від міста Гобарт на острові Тасманія.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як "руйнівний".

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,1.

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20 03 2021 11:30
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