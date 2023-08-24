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ПОЛІТИКА

Сили оборони України можуть досягти будь-якої точки Криму – Буданов

24 серпня 2023, 12:41
Сили оборони України можуть досягти будь-якої точки Криму – Буданов
Фото: LIGA.net
Він рекомендує тим, "хто наробив дурниць", швидше залишити півострів.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть досягти будь-якої точки, аби атакувати російського ворога у тимчасово анексованому Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Буданов зауважив, що для деокупації півострова є багато різних варіантів, втім, без військової складової зробити це буде неможливо. 

Буданов також порекомендував тим, "хто наробив дурниць", залишити Крим. 

"А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", - зазначив керівник ГУР.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

Окрім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в Криму нібито було уражено протикорабельний комплекс "Бастіон".

КримокупаціяБуданов

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