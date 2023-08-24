Сили оборони України можуть досягти будь-якої точки Криму – Буданов

Він рекомендує тим, "хто наробив дурниць", швидше залишити півострів.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть досягти будь-якої точки, аби атакувати російського ворога у тимчасово анексованому Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Буданов зауважив, що для деокупації півострова є багато різних варіантів, втім, без військової складової зробити це буде неможливо.

Буданов також порекомендував тим, "хто наробив дурниць", залишити Крим.

"А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", - зазначив керівник ГУР.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

Окрім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в Криму нібито було уражено протикорабельний комплекс "Бастіон".