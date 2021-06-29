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Сили ООС "заглушили" ворожий безпілотник на Луганщині

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає
Російські окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню.
Сили ООС "заглушили" ворожий безпілотник на Луганщині Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
 
"В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
 
Зокрема, біля Невельського та Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
 
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
 
Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 28 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, в результаті ворожого обстрілу один військовий отримав кульове поранення.
 
 
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29 06 2021 17:26
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