CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сили ООС "заглушили" ворожий безпілотник на Луганщині
В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
"В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, біля Невельського та Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 28 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, в результаті ворожого обстрілу один військовий отримав кульове поранення.
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29 06 2021 17:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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