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Син принца Гаррі не матиме королівського титулу

Хлопчик отримає титул графа Дамбартонського
Новонароджений син герцога та герцогині Сассекських Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор не отримає королівського титулу.
Син принца Гаррі не матиме королівського титулу Фото:ВВС

Первісток герцога та герцогині Сассекських не матиме титулу Його Королівської Високості або ж принца до відходу королеви, оскільки король Георг V у 1917 році обмежив кількість королівських титулів. Хлопчик отримає титул графа Дамбартонського, повідомляє The Sun.

Цю інформацію офіційно підтвердили в Букінгемському палаці через кілька годин після того, як було опубліковане перше фото герцога та герцогині Сассекських із їхнім первістком.

Новоспечені батьки вже познайомили Королеву Єлизавету ІІ та герцога Единбурзького Філіппа з їхнім правнуком.

Герцогиня Сассекська Меган народила сина 6 травня.

Нагадаємо, що першу дитину онука королеви Великої Британії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл назвали Арчі.

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08 05 2019 22:38
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