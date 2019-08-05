Син принца Гаррі не матиме королівського титулу

Новонароджений син герцога та герцогині Сассекських Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор не отримає королівського титулу.

Первісток герцога та герцогині Сассекських не матиме титулу Його Королівської Високості або ж принца до відходу королеви, оскільки король Георг V у 1917 році обмежив кількість королівських титулів. Хлопчик отримає титул графа Дамбартонського, повідомляє The Sun.

Цю інформацію офіційно підтвердили в Букінгемському палаці через кілька годин після того, як було опубліковане перше фото герцога та герцогині Сассекських із їхнім первістком.

Новоспечені батьки вже познайомили Королеву Єлизавету ІІ та герцога Единбурзького Філіппа з їхнім правнуком.

Герцогиня Сассекська Меган народила сина 6 травня.

Нагадаємо, що першу дитину онука королеви Великої Британії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл назвали Арчі.